В США из-за санкций оказались заморожены активы компании российского предпринимателя Олега Дерипаски Basic Element Inc., включая ее счета, свидетельствуют документы в судебной базе.

"Basic Element Inc. имела банковские счета и договор об аренде недвижимости в Соединенных Штатах на момент внесения Дерипаски в санкционные списки. К этому относятся и счета компании в банке Wells Fargo", - говорится в документе.

Из-за санкций счета в Wells Fargo оказались заблокированы, а зарегистрированный в США агент компании полностью прекратил свою деятельность.

"Сейчас Basic Element Inc. не имеет сотрудников; не имеет зарегистрированного агента; ее счета заблокированы", - говорится в обращении защиты.

Всего с 6 апреля 2018 года Дерипаска из-за санкций США потерял 81% своего состояния, утверждают его адвокаты.

"Даже те компании, где Дерипаска сохраняет право собственности или контроль, сталкиваются с финансовым крахом, так как банки отказываются продлевать им займы, поставщики расторгают контракты, а партнеры прекращают дальнейшие сделки", - говорится в документе.

Активы Дерипаски попали под американские санкции весной 2018 года после публикации «Кремлевского списка». Вошедшие в него лица были обвинены в том, что являются партнерами российского государства и проводимой им внешней политики. Для «Русала» и En+ оказался практически закрыт американский рынок, а контакты с европейским и азиатским существенно осложнились.