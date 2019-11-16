На Донбассе 9 обстрелов с начала суток, потерь нет
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
5 обстрілів позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ":
- неподалік Майорська – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- двічі біля Луганського – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- неподалік Новолуганського і Попасної – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 4 обстріли по позиціях Об'єднаних сил:
- біля Старогнатівки – з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Лебединського і Березового – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
- двічі біля Невельського – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- неподалік Мар'їнки – з великокаліберних кулеметів.
"Потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.
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