происшествия

На Донбассе 9 обстрелов с начала суток, потерь нет В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил. 5 обстрілів позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ": неподалік Майорська – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

двічі біля Луганського – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

неподалік Новолуганського і Попасної – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 4 обстріли по позиціях Об'єднаних сил: біля Старогнатівки – з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів;

поблизу Лебединського і Березового – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

двічі біля Невельського – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік Мар'їнки – з великокаліберних кулеметів. "Потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении. Читайте также: За неделю потери боевиков составили почти 30 человек



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