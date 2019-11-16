В Словакии задержаны украинцы с 700 кг янтаря

Словацкая полиция задержала на востоке республики четырех граждан Украины, у которых в машинах было обнаружено почти 700 килограммов янтаря, сообщила представитель криминального отделения Главного финансового управления республики Ивана Скоканова, выступление которой транслировали сетевые ТВ-каналы.

"При таможенном досмотре в багажниках трех автомобилей с украинскими номерами было обнаружено 698,9 килограмма нелегально перевозимого янтаря, в связи с этим задержаны находившиеся в этих машинах четыре гражданина Украины, в отношении которых возбуждено уголовное дело, они находятся в заключении", - сказала Скоканова.

По словам Скокановой, стоимость янтаря составляет около 653 тысяч евро. Задержанным грозит тюремное заключение сроком от 4 до 10 лет.

"В Словакию разрешен легальный ввоз янтаря, который при пересечении границы республики должен быть зарегистрирован в качестве ввозимого товара и растаможен. В данном случае этого не произошло", - пояснила Скоканова.