Шевченко рассказал о задачах сборной Украины в матче против Сербии

В воскресенье, 17 ноября, в Белграде состоится футбольный матч заключительного тура группы В квалификации чемпионата Европы 2020 года между национальными сборными Сербии и Украины.

Сегодня на пресс-конференции в столице Сербии главный тренер украинской команды Андрей Шевченко отметил, что эта игра будут по-разному важной для соперников, сообщает Укринформ.

"Все наши футболисты готовятся к матчу. В том числе и Коноплянка, у которого была небольшая температура.Мы хорошо знаем сборную Сербии. Это добротная команда с хорошими исполнителями в составе. Нам важно заработать очки, чтобы понимать, какую жеребьевку финальной части Евро-2020 ожидать. У Сербии другая задача: команда продолжает борьбу за второе место в группе. В общем, завтра две команды выйдут на поле с разными задачами и с разными стратегиями", - сказал Шевченко.

Он также отметил, что до финальной части чемпионата Европы надеется провести несколько контрольных поединков, в которых проверит молодых исполнителей.

"До начала чемпионата Европы еще много времени. Многое может измениться. Не вижу смысла сейчас строить планы, стратегию, - заявил тренер. - Дождемся жеребьевку, а потом уже начнем строить планы. Однозначно проведем несколько товарищеских матчей до начала Евро-2020. Предоставим в них игровое время молодым футболистам и тем, кто играл меньше других, чтобы они имели шансы проявить себя.