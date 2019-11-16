Евро-2020: Сборная России проигрывает 0-3 бельгийцам после первого тайма
16 ноября 2019
19:51
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В Петербурге проходит заключительный матч группового турнира к Евро-2020 в группе I. Сборная России принимает Бельгию.
После первого тайма счет 0-3. У гостей дважды отличился Элен Азар (33, 40) и его брат Торган Азар (19).
Обе сборные уже обеспечили себе выход в финальную часть европейского первенства, а в этом матче решается вопрос первого места в группе. Россиянам, чтобы стать первыми, надо выигрывать с разницей в три мяча.
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