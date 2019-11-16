Евро-2020: Сборная России проигрывает 0-3 бельгийцам после первого тайма

В Петербурге проходит заключительный матч группового турнира к Евро-2020 в группе I. Сборная России принимает Бельгию.

После первого тайма счет 0-3. У гостей дважды отличился Элен Азар (33, 40) и его брат Торган Азар (19).

Обе сборные уже обеспечили себе выход в финальную часть европейского первенства, а в этом матче решается вопрос первого места в группе. Россиянам, чтобы стать первыми, надо выигрывать с разницей в три мяча.