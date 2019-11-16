происшествия

О главном на Главном за 16 ноября 2019

16 ноября 2019
21:09
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В настоящее время военный арсенал в городе Балаклея Харьковской области не представляет угрозы для местных жителей. Об этом заявил командующий Сил логистики генерал-лейтенант Олег Вишневский.

Взрывы в Балаклее могли произойти в результате возгорания твердотопливного ракетного двигателя комплекса "Куб". Об этом заявили в Генштабе.

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Сегодня был задержан член правления государственного банка "Укрэксимбанк" Александр Гриценко.

Как сообщили в СБУ, задержание происходило в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

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Бывший народный депутат из Харькова Дмитрий Святаш объявлен в розыск. Информация об этом появилась в базе данных Министерства МВД Украины.

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Премьер министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова обсудили с миссией Международного валютного фонда в Украине условия открытия новой 3-летней программы расширенного финансирования.

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Противоречивая информация поступала сегодня о захваченных российским агрессором трех украинских кораблях.

Вначале в СМИ появились сообщения, что Россия в ближайшее время вернет Украине корабли, захваченные в ноябре 2018 года в Керченском проливе.

Позже МИД России опроверг договоренность о возвращении кораблей до саммита "нормандской четверки".

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