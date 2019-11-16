Евро-2020: Россия разгромно проиграла бельгийцам на своем поле

Сборная России сегодня в Петербурге принимала команду Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, из-за чего подопечные Станислава Черчесова лишились шансов на первое место в группе I.

Братья Азары и Лукаку принесли сборной Бельгии победу. У россиян отметился Джикия.

В этой же группе "I" состоялись еще два матча: Кипр – Шотландия – 1:2, Сан-Марино – Казахстан – 1:3. Положение в таблице перед заключительным туром следующее: Бельгия – 27 очков, Россия – 21, Шотландия – 12, Казахстан – 10, Кипр – 10, Сан-Марино – 0.