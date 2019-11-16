Евро-2020: Россия разгромно проиграла бельгийцам на своем поле
Сборная России сегодня в Петербурге принимала команду Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, из-за чего подопечные Станислава Черчесова лишились шансов на первое место в группе I.
Братья Азары и Лукаку принесли сборной Бельгии победу. У россиян отметился Джикия.
Group winners! 😃 #RUSBEL #COMEONBELGIUM 🇧🇪 #EURO2020 pic.twitter.com/W8RDezmdso— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 16, 2019
В этой же группе "I" состоялись еще два матча: Кипр – Шотландия – 1:2, Сан-Марино – Казахстан – 1:3. Положение в таблице перед заключительным туром следующее: Бельгия – 27 очков, Россия – 21, Шотландия – 12, Казахстан – 10, Кипр – 10, Сан-Марино – 0.
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