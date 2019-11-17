Apple удалила из AppStore все приложения, связанные с вейпингом

Apple запретила все приложения, связанные с вейпами и вейпинг-культурой. В комментарии изданию Axios компания подтвердила, что удаляет из AppStore все приложения, «поощряющие людей курить вейпы или помогающие им в этом». Под такое описание попало 181 приложение. При этом если на айфоне уже установлено подобное приложение, оно не будет удалено.

Решение было принято на фоне новостей о смертях, к которым привело курение вейпов, пишет birdinflight. По данным CDC, как минимум 42 человека в США умерли от заболеваний, возникших из-за вейпинга. Еще у 2 172 человек были диагностированы подобные болезни. Исследователи связывают смерти от курения вейпов с жидкостью, которую в них заливают: многие погибшие использовали не обычную жидкость, а содержащую ТГК — тетрагидроканнабинол. В естественном виде это вещество содержится в марихуане, а в вейпы заливают его химический аналог.