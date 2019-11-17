Индия испытала способную нести ядерный заряд баллистическую ракету

Испытательный запуск баллистической ракеты Agni-II (Агни-II) состоялся на территории Индии. Об этом рассказали в Командовании стратегическими силами страны.

Отмечается, что запуск ракеты, способной нести ядерный боезаряд, прошел успешно. Ракета поразили заданную цель.

Ее запустили с полигона на острове Абдул Калам на дальность около 2 тыс. км.

Индийские военные отмечают, что это был первый пуск ракеты в вечернее время.

Агни-II — индийская двухступенчатая твердотопливная баллистическая ракета. Она может носить ядерный заряд.