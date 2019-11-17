Исследователи обнаружили изображения загадочных "монстров" на плато Наска

Исследователи из японского университета Ямагата обнаружили на плато Наска в южном Перу 143 новых геоглифа. Об этом сообщается в пресс-релизе университета.

На новых геоглифах обнаружены животные и другие существа. Кроме того, внимание исследователей привлекли загадочные «монстры» с квадратными головами. Эти «монстры» напоминают людей, не считая необычной формы головы.

На других рисунках изображены двухголовые змеи.

Скорее всего, геоглифы были созданы в период с 100 года до нашей эры до 300 года нашей эры.

Новые геоглифы, которые главным образом располагаются на западе плато, обнаружили во время полевых работ, а также анализа 3D-данных. Один из геоглифов был впервые выявлен при помощи искусственного интеллекта.