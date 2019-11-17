Девятилетняя барабанщица покорила сеть, исполнив кавер песни Nirvana

Девятилетняя барабанщица Нанди Бушелл опубликовала на YouTube кавер-версию песни In Bloom рок-группы Nirvana и поразила сеть.

На видео девочка динамично исполняет на барабанах песню.

«Я обожаю Nirvana у могу играть их музыку на барабанах целый день», — написала Нанди под роликом.

Видео уже набрало 358 тысяч просмотров меньше чем за неделю.

Пользователи оценили способности юной барабанщицы.

«Отличная работа. Как бывший барабанщик советую тебе приобрести защиту для ушей, а то этот звон может остаться навсегда», — написал один из пользователей.

«Я сражусь со всеми, кто поставит ей дизлайк», — прокомментировал другой.

«Я не могу сказать тебе, какое удивительное облегчение знать, что будущее музыки в таких хороших руках. Ты = РОК!», — добавил еще один комментатор.