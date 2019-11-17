В Харькове лучшие призывники Украины влились в гвардейскую семью (фото, видео)

У Харкові на вірність українському народові присягнув 61 молодий гвардійєць.

Всі хлопці самі висловили бажання проходити службу у лавах 5 Слобожанської бригади Національної гвардії України.

Кожен з цих хлопців, які приїхали служити до Харкова з 6 областей України, чимось виділяється та має особисті переваги. Втім, навіть серед самих вмотивованих наші офіцери вже виділяють незвичні особистості.

Юрій і Артур Волошини рідні брати. Вони мають різницю у два роки їм по 23 і 25 років відповідно. Хлопці родом з Тернопільщини. Навчалися у Камінець-Подільському Аграрно-технічному університеті.

Братів Волошинів розподілили до одного навчального взводу. Хлопці вирішили загартувати братську дружбу саме у лавах НГУ.

«Через невелику різницю у віці ми завжди разом у школі, університеті тепер і у армії. По-братерськи допомагаємо один одному у всьому», – розповідають брати.

«Я виховувала хлопців одна. Дуже пишаюся, що вони потрапили у Національну гвардію України. Як і будь-яка мама підтримую усі починання своїх хлопців. Сьогодні вперше усвідомила, що вони дорослі», - зазначила їх мати Людмила Волошина.

Привітати гвардійців приїхали рідні та друзі. Тож, саме вони змогли оцінити, як лише за місяць змінились та помужнішали їх «хлопчики».

Для гостей свята свій виступ підготували кінологічні пари 5 Слобожанської бригади. Були запрошені чисельні представники ЗМІ, адже, як вважають у НГУ, молоді гвардійці, дійсно, заслуговують на увагу ЗМІ та суспільства.