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В Харькове лучшие призывники Украины влились в гвардейскую семью (фото, видео)

17 ноября 2019
14:14
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У Харкові на вірність українському народові присягнув 61 молодий гвардійєць.

Всі хлопці самі висловили бажання проходити службу у лавах 5 Слобожанської бригади Національної гвардії України.

Кожен з цих хлопців, які приїхали служити до Харкова з 6 областей України, чимось виділяється та має особисті переваги. Втім, навіть серед самих вмотивованих наші офіцери вже виділяють незвичні особистості.

Юрій і Артур Волошини рідні брати. Вони мають різницю у два роки їм по 23 і 25 років відповідно. Хлопці родом з Тернопільщини. Навчалися у Камінець-Подільському Аграрно-технічному університеті.

Братів Волошинів розподілили до одного навчального взводу. Хлопці вирішили загартувати братську дружбу саме у лавах НГУ.

«Через невелику різницю у віці ми завжди разом у школі, університеті тепер і у армії. По-братерськи допомагаємо один одному у всьому», – розповідають брати.

«Я виховувала хлопців одна. Дуже пишаюся, що вони потрапили у Національну гвардію України. Як і будь-яка мама підтримую усі починання своїх хлопців. Сьогодні вперше усвідомила, що вони дорослі», - зазначила їх мати Людмила Волошина.

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Привітати гвардійців приїхали рідні та друзі. Тож, саме вони змогли оцінити, як лише за місяць змінились та помужнішали їх «хлопчики».

Для гостей свята свій виступ підготували кінологічні пари 5 Слобожанської бригади. Були запрошені чисельні представники ЗМІ, адже, як вважають у НГУ, молоді гвардійці, дійсно, заслуговують на увагу ЗМІ та суспільства.

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Теги: Нацгвардия

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