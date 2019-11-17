Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок
17 ноября 2019
14:26
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Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году. Об этом он рассказал журналистам.
По словам главы государства, следующие президентские выборы пройдут летом 2020 года. Он пообещал, что будет в них участвовать, но отметил, что не будет держаться за кресло лидера «синими пальцами».
Он добавил, что жители Белоруссии должны сами "свергнуть" его кандидатуру.
Лукашенко руководит Белоруссией с середины 1990-х годов и неизменно выигрывал выборы практически при полном отсутствии конкуренции. Это будут уже шестые для Лукашенко выборы.
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