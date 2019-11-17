Лукашенко назвал условие подписания договорённостей с Россией 8 декабря

Александр Лукашенко прокомментировал после голосования на выборах в парламент 17 ноября отношения с Россией.

"Знаете, какой отрицательный торговый баланс у нас с Россией? Под 9 миллиардов долларов. И где мне взять эти деньги, чтобы покрыть дефицит? Покрываем на других рынках. Что ж это за союз, когда мы каждый год теряем и теряем? Нам каждый год подсовывают новые условия. Как результат, мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Извините, нахрена нужен кому такой союз", — заявил руководитель Беларуси, которого цитирует Еврорадио.

"Если не будут решены наши принципиальные вопросы (по поставкам углеводородов, открытию как следует рынков для наших товаров, снятию барьеров и прочее), никакие дорожные карты не могут быть подписаны", — подчеркнул Лукашенко.

На 8 декабря запланировано подписание планов по углублению интеграции между Беларусью и Россией. Белорусские чиновники неоднократно заявляли, что Минск требует от Москвы снять барьеры в торговле и урегулировать вопрос компенсации за российский "налоговый манёвр". Александр Лукашенко ранее эти требования не озвучивал.