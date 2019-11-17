культура

Британский фотограф Терри О’Нилл скончался на 82-м году жизни (фото)

17 ноября 2019
14:54
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Британский фотограф Терри О’Нилл, ставший известным благодаря снимкам знаменитостей, ушел из жизни в возрасте 81 года в воскресенье, 17 ноября. Об этом сообщает британское издание Mirror.

В сообщении газеты утверждается, что смерти фотографа предшествовала продолжительная болезнь. По информации журналистов, у О’Нилла был рак простаты. Сведения о его смерти распространили в компании Iconic Images, которая представляет работы известных фотографов.

«Iconic Images с тяжелым сердцем объявляет о кончине Теренса "Терри" О’Нилла», — отметил представитель компании в интервью газете.

Теренс Патрик «Терри» О'Нилл родился в Лондоне 30 июля 1938 года, за период своей карьеры он фотографировал Элтона Джона, The Beatles и Rolling Stones, а также членов британской королевской семьи и известных политиков.

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Теги: фото

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