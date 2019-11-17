Число жертв взрывов на арсенале в Балаклее выросло до трех человек

Один военнослужащий, пострадавший в результате ЧП на Центральной артиллерийской базе в городе Балаклея Харьковской области в воскресенье умер в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Остальные военнослужащие, которые также пострадали в результате события, находятся на лечении, угроза их жизням отсутствует", - говорится в сообщении.