Число жертв взрывов на арсенале в Балаклее выросло до трех человек
17 ноября 2019
15:07
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Один военнослужащий, пострадавший в результате ЧП на Центральной артиллерийской базе в городе Балаклея Харьковской области в воскресенье умер в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
"Остальные военнослужащие, которые также пострадали в результате события, находятся на лечении, угроза их жизням отсутствует", - говорится в сообщении.
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