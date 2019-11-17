В Одессе появится представительство Института национальной памяти

Орган государственной власти Институт национальной памяти готовит презентацию собственного филиала в городе Одесса, который состоится под лозунгом "Делаем историю популярной!"

Ее проведение назначено на 29-30 ноября 2019 года, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Института.

Мероприятие будет проходить в Одесской областной универсальной научной библиотеке им. Михаила Грушевского.

"К сожалению, очень большое число населения даже не видит причин и последствий войны с Россией, почему она идет, какие исторические процессы стали основой для этого.

Поэтому мы должны поддерживать тех, кто делает такую непростую, но очень нужную работу - говорить вслух правду о нашей истории, освещать факты геноцида, напоминать о том, что история не прощает невыученных уроков ", - отмечается в пресс-релизе ИНП.