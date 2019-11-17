Под Николаевом загорелся поезд с пассажирами

16 ноября в Николаевской области в поезде Колосовка-Николаев произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Возгорание произошло возле одной из станций, огнем были охвачены тягач и последний вагон поезда.

"Другие вагоны с пассажирами отцепили и отправили на место назначения по маршруту до прибытия спасателей", - отмечают спасатели.

В результате пожара жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается правоохранительными органами.