В Иране на фоне протестов блокируют интернет

В Иране на фоне массовых протестов на большинстве территории страны, в том числе в столице Тегеране, блокируют интернет. Об этом сообщает Радiо Свобода со ссылкой на независимую неправительственную организацию, которая мониторит доступ к интернету в мире.

Митинги в Иране начались 15 ноября сразу в нескольких городах. Причиной протестов стало увеличение цены на бензин и ограничение продажи горючего.

Власти страны заявляют, что только так можно решить экономические проблемы, связанные, в том числе, с санкциями США. По данным иранских СМИ, протесты 16 ноября охватили не менее 40 городов.

В некоторых городах водители блокировали дороги, заглушив двигатели своих автомобилей.