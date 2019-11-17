Глава МИД Германии посетит Украину
17 ноября 2019
16:16
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Глава германского МИД посетит Украину 18-19 ноября. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
"18-19 ноября в Украине будет находиться с визитом глава МИД Германии Хайко Маас: это уже вторая поездка в Киев за последние 5 месяцев. Ценим поддержку наших немецких партнеров", - написал Мельник в Twitter.
18-19 листопада в Україні перебуватиме з візитом Глава МЗС Німеччини Гайко Маас: це вже друга поїздка до Києва за останні 5 місяців. Цінуємо підтримку наших німецьких партнерів @HeikoMaas @AuswaertigesAmt pic.twitter.com/0clkB9krmG— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) November 17, 2019
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Теги: мид
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