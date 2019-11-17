политика

Глава МИД Германии посетит Украину

17 ноября 2019
16:16
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Глава германского МИД посетит Украину 18-19 ноября. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"18-19 ноября в Украине будет находиться с визитом глава МИД Германии Хайко Маас: это уже вторая поездка в Киев за последние 5 месяцев. Ценим поддержку наших немецких партнеров", - написал Мельник в Twitter.

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Теги: мид

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