Глава МИД Германии посетит Украину

Глава германского МИД посетит Украину 18-19 ноября. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"18-19 ноября в Украине будет находиться с визитом глава МИД Германии Хайко Маас: это уже вторая поездка в Киев за последние 5 месяцев. Ценим поддержку наших немецких партнеров", - написал Мельник в Twitter.