В РФ подтвердили передачу Украине захваченных кораблей
17 ноября 2019
16:34
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Передача Киеву трех кораблей ВМС Украины, захваченных год назад в Керченском проливе, осуществляется на основе российско-украинских договоренностей.
Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Крыму.
Там уточнили, что передача кораблей состоится 18 ноября в согласованном месте. Других подробностей в ведомстве не привели.
Теги: азовское море
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