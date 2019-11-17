В РФ подтвердили передачу Украине захваченных кораблей

Передача Киеву трех кораблей ВМС Украины, захваченных год назад в Керченском проливе, осуществляется на основе российско-украинских договоренностей.

Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Крыму.

Там уточнили, что передача кораблей состоится 18 ноября в согласованном месте. Других подробностей в ведомстве не привели.