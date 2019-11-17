В Венеции снижается уровень воды после нового пика наводнения

Уровень воды в Венеции начал постепенно снижаться после достижения очередного пика.

Об этом сообщает агентство АНСА.

Пикового значения уровень воды достиг в 13:15 по местному времени, он составил 150 см выше нормы, в то время как эксперты ожидали, что он достигнет 160 см. Затем уровень воды постепенно стал снижаться, и к 14:10 составил 137 см выше нормы.

Таким образом, уровень воды в Венеции поднимался на 150 см и более трижды за неделю, чего не происходило ни разу с тех пор, как в 1872 году в городе стали фиксировать эти показания.