В Венеции снижается уровень воды после нового пика наводнения
17 ноября 2019
16:54
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Уровень воды в Венеции начал постепенно снижаться после достижения очередного пика.
Об этом сообщает агентство АНСА.
Пикового значения уровень воды достиг в 13:15 по местному времени, он составил 150 см выше нормы, в то время как эксперты ожидали, что он достигнет 160 см. Затем уровень воды постепенно стал снижаться, и к 14:10 составил 137 см выше нормы.
Таким образом, уровень воды в Венеции поднимался на 150 см и более трижды за неделю, чего не происходило ни разу с тех пор, как в 1872 году в городе стали фиксировать эти показания.
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