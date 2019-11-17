политика

В Тбилиси тысячи людей вышли на акции протеста

17 ноября 2019
17:26
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Оппозиционная партия "Альянс патриотов" проводит вечером в воскресенье многотысячный митинг в центре Тбилиси.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

До начала митинга сторонники "Альянса патриотов" и присоединившиеся к ним представители ряда оппозиционных партий и общественных организаций провели манифестацию от площади Республики к зданию Тбилисского театра оперы и балета на проспекте Руставели.

Лидер "Альянса патриотов", вице-спикер парламента Грузии Ирма Инашвили заявила на митинге, что правящая партия "Грузинская мечта" обманула народ, которому обещала проведение парламентских выборов в 2020 году полностью по пропорциональной системе.

По ее словам, народ должен потребовать от "Грузинской мечты" выполнить данное обещание.

"Никто не сможет отнять у грузинского народа свободный выбор. "Грузинская мечта" не права перед своим народом", - сказала Инашвили, обвинив правящую партию в узурпации власти.

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Она отметила, что партия с сегодняшнего дня начинает бессрочный протест "до полной победы".

Между тем, параллельно в Тбилиси перед зданием парламента проходит другой масштабный митинг, где собрались оппозиционные партии, включая "Единое национальное движение" и "Европейскую Грузию".

Они также выражают протест в связи с провалом в парламенте законопроекта по конституционным изменениям, согласно которым выборы 2020 года должны были пройти полностью по пропорциональной системе. На этом митинге звучат требования отставки правительства и проведения досрочных выборов.

В то же время, организаторы митинга перед зданием Тбилисского театра оперы и балета заявляют, что их митинг не является контр-акцией, однако, они не могут стоять рядом с членами партии экс-президента Михеила Саакашвили.

Участников двух митингов разделяет кордон полиции.

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Теги: грузия, митинг

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