В Украине будет продаваться растительное мясо Beyond Meat
17 ноября 2019
17:31
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Американский стартап Beyond Meat, который производит растительное мясо, выходит на украинский рынок.
Об этом сообщает Inspired.
Сначала продукция из растительного мяса — колбаски, сосиски, котлеты — появится в Киеве. Блюда из растительного мяса будут подавать в заведениях ЖЗЛ, Queen, The Burger, Not only Fish, Avalon, Mocco, Normal, Havana, Fabius, Villa Riviera, Маяк, Bassano, Champion Hall, в сети Star Burger.
Также продукция появится в коворкинге IZONE, в школе Midgard, кейтеринговых службах и службах доставки еды. Позже колбаски и котлеты из растительного мяса начнут продавать в супермаркетах.
Теги: еда
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