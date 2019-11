В Украине будет продаваться растительное мясо Beyond Meat

Американский стартап Beyond Meat, который производит растительное мясо, выходит на украинский рынок.

Об этом сообщает Inspired.

Сначала продукция из растительного мяса — колбаски, сосиски, котлеты — появится в Киеве. Блюда из растительного мяса будут подавать в заведениях ЖЗЛ, Queen, The Burger, Not only Fish, Avalon, Mocco, Normal, Havana, Fabius, Villa Riviera, Маяк, Bassano, Champion Hall, в сети Star Burger.

Также продукция появится в коворкинге IZONE, в школе Midgard, кейтеринговых службах и службах доставки еды. Позже колбаски и котлеты из растительного мяса начнут продавать в супермаркетах.