Южная Корея и США отложили совместные учения из-за недовольства КНДР
17 ноября 2019
17:51
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Соединенные Штаты и Южная Корея приняли решение отложить совместные военные учения Vigilant Ace ради улучшения отношений с КНДР, сообщает Yonhap.
Главы американского и южнокорейского оборонных ведомств Марк Эспер и Сон Ён Му объявили об этом решении в Бангкоке на полях совещания министров обороны стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Перенос сроков учений союзники объяснили намерением продолжить дипломатический процесс с Северной Кореей. Новая дата пока не назначена.
При этом глава Пентагона отметил, что будущие решения могут быть скорректированы "в соответствии с нуждами дипломатии".
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