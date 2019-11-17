политика

Южная Корея и США отложили совместные учения из-за недовольства КНДР

17 ноября 2019
17:51
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Соединенные Штаты и Южная Корея приняли решение отложить совместные военные учения Vigilant Ace ради улучшения отношений с КНДР, сообщает Yonhap.

Главы американского и южнокорейского оборонных ведомств Марк Эспер и Сон Ён Му объявили об этом решении в Бангкоке на полях совещания министров обороны стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Перенос сроков учений союзники объяснили намерением продолжить дипломатический процесс с Северной Кореей. Новая дата пока не назначена.

При этом глава Пентагона отметил, что будущие решения могут быть скорректированы "в соответствии с нуждами дипломатии".

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Теги: корея, сша

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