Сборная Украины завершила отборочный цикл Евро-2020
17 ноября 2019
18:02
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Сборная Украины впервые в истории ни разу не проиграла в календарном году
17 ноября, сборная Украины провела заключительный матч отборочного цикла Евро-2020.
В Белграде на стадионе "Райко Митич" команда Андрея Шевченко, досрочно вышедшая в финальную часть чемпионата Европы, сразилась с Сербией.
Встреча закончилась со счетом 2:2.
Голы: Тадич, 9 (пен), Митрович, 56 - Яремчук, 33, Беседин, 90 + 3.
Теги: евро2020
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