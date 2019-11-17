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Сборная Украины завершила отборочный цикл Евро-2020 Сборная Украины впервые в истории ни разу не проиграла в календарном году 17 ноября, сборная Украины провела заключительный матч отборочного цикла Евро-2020. В Белграде на стадионе "Райко Митич" команда Андрея Шевченко, досрочно вышедшая в финальную часть чемпионата Европы, сразилась с Сербией. Встреча закончилась со счетом 2:2. Голы: Тадич, 9 (пен), Митрович, 56 - Яремчук, 33, Беседин, 90 + 3.

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