ООС: боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня
С начала текущих суток, 17 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Российские оккупационные войска осуществили три обстрела по позициям украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно неподалеку Крымского, у Луганского, неподалеку Новолуганского.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил три обстрела по позициям Объединенных сил - у Новомихайловки, вблизи Красногоровки, неподалеку Лебединского.
Потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
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