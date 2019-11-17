ООС: боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня

С начала текущих суток, 17 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Российские оккупационные войска осуществили три обстрела по позициям украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно неподалеку Крымского, у Луганского, неподалеку Новолуганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил три обстрела по позициям Объединенных сил - у Новомихайловки, вблизи Красногоровки, неподалеку Лебединского.

Потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.