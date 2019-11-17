Реактивный суперкар достиг скорости более тысячи км/ч
17 ноября 2019
18:41
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Британский реактивный автомобиль Bloodhound во время испытаний в Южной Африке достиг скорости 1010 км/ч.
Такую скорость автомобиль смог развить благодаря реактивному двигателю, сообщает ВВС.
Конструкция суперкара предполагает установку ракетного двигателя, который хотят попробовать в действии в следующем году. Если его установят — авто сможет побороться за мировой рекорд, который на текущий момент составляет 1228 км/ч.
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