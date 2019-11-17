политика

РПЦ может вооружиться "фабрикой троллей"

17 ноября 2019
19:02
179
Поделиться:

Российский православный бизнесмен и приближенный к Московской патриархии олигарх Константин Малофеев, который финансово способствовал аннексии Крыма и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, теперь пытается создать сеть "православных" ботоферм

Сотрудники Малофеева обращаются к политически окрашенным росийськийм пабликам в соцсетях с предложением хороших заработков. Они утверждают, что ими якобы создается основа "нового патриотического правого движения", в действительности же Малофеев пытается создать фабрику "православных троллей", передает Еспресо.TV со ссылкой на Религиозную правду.

Читайте также: Верующие ПЦУ составили относительное большинство среди православных Украины

В одной из переписок сотрудник Малофеева утверждает, что представляет недавно созданную "Российскую молодежную организацию", и рекомендует своим респондентам подписаться на паблик СМО в "ВКонтакте". Однако в действительности по ссылке размещен паблик московского отделения "двуглавого орла" - еще одного "патриотического движения", которое возглавляет Малофеев.

Соглава московского отделения "двуглавого орла" Андрей Афанасьев был среди тех, кто переписывался с администраторами паблика. Он заявил журналистам-расследователям, что встречался с администраторами нескольких пабликов для общения и обмена мнениями. Афанасьев не исключил, что те могут получить деньги, но это возможно только на конкурсах по созданию контента. Например, на конкурсе рисунков о царской семье, который проводят структуры Малофеева.

Читайте также: Апелляционный суд разрешил ликвидацию УПЦ КП

"Российская молодежная организация", на базе которой хотят сформировать новое движение, является дочерней структурой Всемирного русского народного собора (ВРНС). ВРНС возглавляет российский патриарх Кирилл, ее создала РПЦ в 1993 году. От апреля 2019 года Малофеев стал заместителем главы ВРНС.

Как отмечается, фактически речь идет о создании "фабрики православных троллей", аналогичной "фабрике троллей" Евгения Пригожина. Тот проект также начинался с интернет-сообществ.

У Малофеева в то же время не подтвердили создание такой сети.

Новый проект во главе с Малофеевым может готовиться под выборы в Госдуму России 2021 года. В марте 2019 года Малофеев даже вступил в партию "Справедливая Россия", но вскоре вышел из нее - не смог договориться о совместной работе с Сергеем Мироновым. Теперь бизнесмен якобы не против иметь собственный партийный проект.

Читайте также: В Одессе очередной церковный скандал

Теги: церковь

Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


главные новости
ООС: боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня
ООС: боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня174
Сборная Украины завершила отборочный цикл Евро-2020
Сборная Украины завершила отборочный цикл Евро-2020440
В РФ подтвердили передачу Украине захваченных кораблей
В РФ подтвердили передачу Украине захваченных кораблей482
Число жертв взрывов на арсенале в Балаклее выросло до трех человек
Число жертв взрывов на арсенале в Балаклее выросло до трех человек401
мнения
Альтернативна енергетика – потяг, який може піти без України
Игорь КОТВИЦКИЙ
Альтернативна енергетика – потяг, який може піти без України1694
А Украина останется
Виталий ПОРТНИКОВ
А Украина останется4016
Щаслива і безтурботна нація…
Іван ВАРЧЕНКО
Щаслива і безтурботна нація…2464
Чому боротьба з корупцією в Україні перетворюється на політичне шоу
Игорь КОТВИЦКИЙ
Чому боротьба з корупцією в Україні перетворюється на політичне шоу2411
Україна покаже всьому світу, що не кидає своїх
Антон ГЕРАЩЕНКО
Україна покаже всьому світу, що не кидає своїх2470
Полиграф: неврастеник — всегда виновен...
Александр КИРШ
Полиграф: неврастеник — всегда виновен...3167
Простими словами – цифрове посвідчення водія
Арсен АВАКОВ
Простими словами – цифрове посвідчення водія2899
Герои АТО

последние новости
Сегодня
19:54
Пиротехники продолжают обследование территорий на линии разграничения56
19:37
В киевской гостинице "Украина" у американца украли 35 тысяч евро85
19:29
В зоне ООС от пули снайпера погиб военный 14-й ОМБр Артем Соколов140
19:09
Названы топ-5 авиакомпаний, использующих воздушное пространство Украины195
19:02
РПЦ может вооружиться "фабрикой троллей"178
18:41
Реактивный суперкар достиг скорости более тысячи км/ч
Реактивный суперкар достиг скорости более тысячи км/ч219
18:17
ООС: боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня174
18:02
Сборная Украины завершила отборочный цикл Евро-2020440
17:51
Южная Корея и США отложили совместные учения из-за недовольства КНДР188
17:31
В Украине будет продаваться растительное мясо Beyond Meat
В Украине будет продаваться растительное мясо Beyond Meat396
17:26
В Тбилиси тысячи людей вышли на акции протеста363
17:18
Из Львова будет ходить ежедневный поезд в Берлин334
16:54
В Венеции снижается уровень воды после нового пика наводнения238
16:34
В РФ подтвердили передачу Украине захваченных кораблей482
16:16
Глава МИД Германии посетит Украину209
16:03
В Иране на фоне протестов блокируют интернет227
15:40
Под Николаевом загорелся поезд с пассажирами
Под Николаевом загорелся поезд с пассажирами384
15:16
В Одессе появится представительство Института национальной памяти273
больше новостей
новости партнеров
delta = Array ( [1] => 0.0010778903961182 [2] => 0.055744886398315 )