Названы топ-5 авиакомпаний, использующих воздушное пространство Украины

Чаще других иностранных авиаперевозчиков воздушное пространство Украины для транзита используют такие авиакомпании как Turkish Аirlines, Belavia, LOT, Qatar Airways, Lufthansa и Wizz Аir.

Об этом в интервью ЦТС рассказал и.о. директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрей Ярмак.

Он напомнил, что после 2013 года произошло падение авиатрафика в воздушном пространстве Украины по транзитным потокам. "Если в 2013 году 65% всех полетов были транзитными, то на сегодня доля транзита составляет чуть более 40%. То есть мы переориентировались с транзитных воздушных потоков на потоки со взлетом и посадкой на территории Украины. Основная причина - закрытие части воздушного пространства над южной частью страны, над временно оккупированной территорией Крыма, учитывая территориальные воды, а также закрытие зоны ООС, включая буферную зону", - рассказал Ярмак.

"Хорошая новость состоит в том, что с 2017 года динамика полетов начала восстанавливаться. Ежегодное увеличение объемов составляет около 20%", - добавил руководитель "Украэроруха".