происшествия

В зоне ООС от пули снайпера погиб военный 14-й ОМБр Артем Соколов

17 ноября 2019
19:29
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Вчера, 16 ноября, в зоне проведения операции Объединенных Сил в Луганской области от смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером погиб военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады Артем Соколов.

Об этом сообщается на странице бригады.

Командование и личный состав 14 ОМБр выражают соболезнования родным и близким Соколова.

Артем родился на Киевщине. Ему было 32 года.

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Теги: оос

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