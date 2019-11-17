В зоне ООС от пули снайпера погиб военный 14-й ОМБр Артем Соколов

Вчера, 16 ноября, в зоне проведения операции Объединенных Сил в Луганской области от смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером погиб военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады Артем Соколов.

Об этом сообщается на странице бригады.

Командование и личный состав 14 ОМБр выражают соболезнования родным и близким Соколова.

Артем родился на Киевщине. Ему было 32 года.