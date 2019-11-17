Пиротехники продолжают обследование территорий на линии разграничения
17 ноября 2019
19:54
54
13 ноября пиротехники ГСЧС приступили к проведению работ по разминированию в районе разведения сил у населенных пунктов Петровское-Богдановка Волновахского района Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По состоянию на 14:00 17 ноября обследована территория площадью 2,6 га, было изъято и уничтожено 40 единиц взрывоопасных предметов и 35 единиц патронов различного калибра.
Всего с начала работ обследовано территорию площадью 12,17 га, обнаружено и обезврежено 89 единиц взрывоопасных предметов.
Теги: разведение сил, оос
Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter