Пиротехники продолжают обследование территорий на линии разграничения

13 ноября пиротехники ГСЧС приступили к проведению работ по разминированию в районе разведения сил у населенных пунктов Петровское-Богдановка Волновахского района Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По состоянию на 14:00 17 ноября обследована территория площадью 2,6 га, было изъято и уничтожено 40 единиц взрывоопасных предметов и 35 единиц патронов различного калибра.

Всего с начала работ обследовано территорию площадью 12,17 га, обнаружено и обезврежено 89 единиц взрывоопасных предметов.