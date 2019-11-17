Минэкономики уволило почти полсотни руководителей госпредприятий
Министерство экономики Украины уволило почти полусотню руководителей государственных предприятий.
Об этом в Facebook сообщил глава министерства Тимофей Милованов.
"На сегодня министерство экономики уволило 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории А. На все позиции в соответствии с законодательством назначается исполняющий обязанности и открывается конкурс. Решения об увольнении принимаются коллегиально, всеми заместителями и мной", - рассказал чиновник.
Он отметил, что каждую кандидатур на увольнение рассматривают отдельно по нескольким критериям: финансовые результаты, выполнение КПИ и задач, репутация, командность работы.
Министр пообещал позже обнародовать перечень госпредприятий, в которых произошли кадровые изменения.
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