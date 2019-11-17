общество

С начала года в Киеве заменили более 10 тыс. светильников на 70 улицах на LED-модели

17 ноября 2019
20:36
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В текущем году обновили освещение на 70 улицах Киева, установив энергоэффективные LED-лампы, а также добавили на пешеходные переходы LED-камни, которые работает синхронно со светофорами.

Как сообщает пресс-служба КГГА, за 2019 год в столице заменили более 10000 светильников и установили более 3000 опор наружного освещения.

К концу года современным и обновленным уже будет почти 25% всего внешнего освещения столицы. В первую очередь новое освещение устанавливают на магистралях и улицах, которые капитально ремонтируют. Отметим, что в прошлом году на установку LED-освещения на объектах столицы было потрачено 300 млн грн, в текущем — еще 700 млн грн.

Помимо освещения, LED-технологии также используются для повышения безопасности и комфорта пешеходов. В частности, на пешеходных переходах.

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Теги: дорога, освещение, кгга

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