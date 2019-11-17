политика

В РФ заявили, что конкретной даты встречи в Нормандском формате нет

17 ноября 2019
20:52
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В России не исключают возможности проведения встречи в Нормандском формате до конца 2019 года, но о дате 9 декабря речь не идет

Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает Интерфакс-Украина.

"Возможна, да. Я думаю, что в этом году вполне будет шанс провести. Я не могу сказать конкретные сроки, потому что они ещё пока обсуждаются, но очевидно в этом году ", - сказал Ушаков в эфире телеканала Россия-1 (ВГТРК).

Так он ответил на вопрос, возможно ли теперь проведение встречи лидеров "нормандской четверки" с учетом того, что разведение сил на Донбассе состоялось.

Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о встрече в конце ноября, Ушаков сказал: "Если меня спрашивать, то до конца года будет проведена, да".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе также сказал, что встреча может состояться до конца года. "Скорее мы исполнены оптимизма на тот счет, что состоится до (до конца года), потому что конкретных сроков пока нет", - сказал Песков.

Читайте также: Макрон: встреча в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже

Теги: нормандский формат

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