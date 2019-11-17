О главном на Главном за 17 ноября 2019

Захваченные Россией украинские корабли будут переданы Киеву в соответствии с достигнутыми российско-украинскими договоренностями 18 ноября.

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Число жертв взрывов на арсенале в Балаклее выросло до трех человек. Военнослужащий, пострадавший в результате ЧП умер в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи.

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Сборная Украины провела заключительный матч отборочного цикла Евро-2020. Впервые в истории наша футбольная команда завершила календарный год без поражений.

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Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе констатировала уменьшение количества взрывов на Донбассе.

Только в Донецкой области было зафиксировано приблизительно 175 взрывов, что более чем вдвое меньше по сравнению с предыдущим отчетным периодом (390).