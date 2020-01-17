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политика

Bild: Путин играет в наперстки на большой сцене

17 января 2020
09:19
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Захватывающие времена в России! В один день Путин объявил о конституционной реформе, принял отставку всего своего правительства и наколдовал нового премьер-министра, - пишет на страницах немецкого таблоида Bild писатель Владимир Каминер.

"Но наиболее интересная деталь - созданная лично Владимиром Путиным рабочая группа, которая должна подготовить конституционную реформу. В эту группу, среди прочих, входят: писатель-террорист, фигуристка, женщина-космонавт, директор театра и кардиохирург. Одним словом, весьма выдающаяся компания, не имеющая, однако, никакой компетенции в сфере российского законодательства", - указывает автор статьи.

"В действительности конституционная реформа Путина - это игра в наперстки на большой сцене. Задействованные в ней лица не играют никакой роли. Это игра в наперстки, в которой неважно, где находится шарик. Ведь рука, которая ведет игру, остается той же самой", - отмечает Каминер.

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"Путин не может просто так уйти на пенсию. На протяжении более чем 20 лет маленькая группа экс-офицеров советской госбезопасности держит в России бразды правления в своих руках".

"Это люди со специфическим мировоззрением: они убеждены в том, что Россия окружена врагами и наполнена ворами. Они думают: стоит дать народу возможность принимать решения, страна погибнет".

"Они все еще переживают травму краха Советского Союза. Они отвечали за то, чтобы гарантировать безопасность государства. И единственный раз, когда они отошли за угол, чтобы перекурить, их страна внезапно исчезла, была предана и продана".

"Их идеология закалялась в СССР, как сталь. Есть только враги и друзья, третьего не дано. Поэтому добровольной передачи власти не будет. Оставаться у власти на всю жизнь - это не заветное желание Путина. Он рассматривает это не как развлечение, а как свою задачу. Путин - раб своего страха изменений", - констатирует автор.

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"Между тем российский народ лежит, как демонстрант, на земле, лицо на асфальте, руки за спиной. Правительство сидит сверху и возглашает, что народ доволен".

"Российская госбезопасность всюду сует свой нос: в экономике, искусстве, в прессе, в каждой сделке. Поэтому так много россиян покидают страну. Никто не верит, что в России что-либо изменится в обозримом будущем".

"Не осталось даже так называемых братских государств из советского времени. Кремль нажил врагов там, где когда-то были друзья. Они играют с огнем на каждой границе, сеют среди соседей лишь ужас и страх".

"Любое изменение они встречают одинаково: они пытаются силой затолкнуть зубную пасту обратно в тюбик. Конечно, это не срабатывает, но они не научены другому, для другого у них нет квалификации", - заключает Каминер.

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Теги: путин

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