Более 200 граждан прибыли вчера на КПВВ "Майорское" после закрытия пункта пропуска

Вчера КПВВ «Майорское» продолжил работу до 18.00. Это было связано с прибытием с временно оккупированной территории Украины гражданских лиц после времени, определенного графиком работы.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

По решению командующего Объединенных сил, "пограничники обеспечили дополнительное оформление и пропуск в установленном порядке 211 граждан", - говорится в сообщении.