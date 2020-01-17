Более 200 граждан прибыли вчера на КПВВ "Майорское" после закрытия пункта пропуска
17 января 2020
09:31
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Вчера КПВВ «Майорское» продолжил работу до 18.00. Это было связано с прибытием с временно оккупированной территории Украины гражданских лиц после времени, определенного графиком работы.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
По решению командующего Объединенных сил, "пограничники обеспечили дополнительное оформление и пропуск в установленном порядке 211 граждан", - говорится в сообщении.
Теги: гпсу
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