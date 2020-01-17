Гончарук написал заявление об отставке и передал его Зеленскому

Украинский премьер Алексей написал заявление об отставке. Об этом он сообщил в Facebook.

"Я пришел на должность - выполнять программу Президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к Президенту, я написал заявление об отставке и передал ее Президенту с правом внесения в Парламент. Он - человек, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие. И он имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды", – написал Гончарук.

Алексей Гончарук объяснил свое решение скандалом, возникшим на днях вокруг его персоны.

"В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в Правительстве. Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда - не уважаем Президента, который является нашим политическим лидером. Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам выгодно, чтобы так выглядело. Но это не правда", - написал премьер.

Как сообщили в Офисе президента, Зеленский получил поданное Премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке.

"Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис Президента Украины сообщит отдельно", - сообщили в ОПУ.