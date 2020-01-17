В Харькове во время пожара в подвале жилого дома погиб мужчина

Вчера в подвале 16-ти этажного жилого на ул. Клочковской, 197 б в Харькове произошел пожар.

Как сообщили в ГСЧС, при проведении разведки спасатели установлено, что горел хлам на площади 7 кв.м. В очаге пожара находились двое мужчин, один из которых погиб еще до прибытия помощи. Другой был в сознании, но тоже получил отравление угарным газом. Его немедленно вынесли на свежий воздух и передали медикам скорой.

"Спасенным оказался уроженец Донецкой области, 1985 года рождения. Его госпитализировали в 4-ю больницу Харькова. Личность погибшего сейчас устанавливают правоохранители", - сообщили в ГСЧС.

По предварительным данным причиной возникновения возгорания стала неосторожность при курении.