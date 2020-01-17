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общество

Население Китая превысило 1,4 миллиарда человек

17 января 2020
09:58
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В 2019 году в Китае в минуту рождалось 9 человек

По состоянию на конец 2019 года численность населения Китая без учета Гонконга, Макао и Тайваня, достигла 1 млрд 400 млн 50 тыс человек.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Государственное статистическое управление КНР.

Прирост населения в прошлом году составил 4,67 млн человек. Численность мужского населения страны достигла 715 млн 270 тыс., женского - 684 млн. 780 тыс. В городах страны живут 848,43 млн человек, что составляет 60,6% от общего числа жителей материкового Китая.

ГСУ обратило внимание, что в 2019 году снизилось число жителей трудоспособного возраста, углубился процесс естественного старения населения.

В 2018 году в Китае число жителей от 16 до 59 лет составляло 897,3 млн человек, то есть, 64,3% всего населения. Людей старше 60 лет насчитывалось 259,5 млн человек — 17,9%, всех жителей материковой части страны.

В 2019 году численность первой категории населения составила 896,4 млн человек, или 64% населения. Людей 60 лет и старше насчитывалось 253,88 млн человек, то есть, 18,1% всего населения.

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Второй по числу жителей страной мира является Индия, в которой живет 1.3 миллиарда человек.

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Теги: китай

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