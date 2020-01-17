В Харькове на Новых домах Ford Transit врезался в столб
17 января 2020
10:13
278
Вчера, около 23:00 произошло ДТП на бульваре Жасминовый, 26.
По информации патрульной полиции, водитель автомобиля Ford Transit не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и влетел в столб.
В результате ДТП никто не пострадал.
Читайте также: В Польше украинцы на легковушке врезались в грузовик
Теги: дтп
Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Хотите первыми узнавать о главных событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал