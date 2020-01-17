происшествия

В Харькове на Новых домах Ford Transit врезался в столб Вчера, около 23:00 произошло ДТП на бульваре Жасминовый, 26. По информации патрульной полиции, водитель автомобиля Ford Transit не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и влетел в столб. В результате ДТП никто не пострадал.

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