У Эминема вышел новый альбом
17 января 2020
10:24
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Эминем без каких-либо анонсов выпустил свой одиннадцатый сольный альбом «Music To Be Murdered By».
В релиз вошли совместные песни с Эдом Шираном, умершим в декабре рэпером Juice WRLD, Андерсоном Паком и давним другом Эминема - детройтским рэпером Royce da 5«9». Доктор Дре выступил одним из продюсеров пластинки.
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Теги: музыка
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