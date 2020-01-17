культура

У Эминема вышел новый альбом Эминем без каких-либо анонсов выпустил свой одиннадцатый сольный альбом «Music To Be Murdered By». В релиз вошли совместные песни с Эдом Шираном, умершим в декабре рэпером Juice WRLD, Андерсоном Паком и давним другом Эминема - детройтским рэпером Royce da 5«9». Доктор Дре выступил одним из продюсеров пластинки. Читайте также: Depeche Mode и Уитни Хьюстон попадут в Зал славы рок-н-ролла



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