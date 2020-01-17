На "Гоптовке" таможенники обнаружили у россиянина оптический прицел к гранотомету

Изделие из металла с оптическими линзами, имеющего признаки оптического прицела ручного противотанкового гранотомета, обнаружили сегодня ночью сотрудники таможенного пункта пропуска "Гоптовка" Слобожанской таможни Гостаможслужбы.

Как сообщили в ведомстве, во время устного декларирования водитель и пассажиры авто, которые направлялись в РФ, заявили об отсутствии предметов, ограниченных к перемещению через таможенную границу.

"Вместе с тем, при проведении более тщательного осмотра транспортного средства и личных вещей пассажиров, в чемодане одного из них, гражданина РФ, под семейными фото, был обнаружен оптический прибор с маркировкой, которая относятся к товарам военного назначения, и которые ограничены законодательством Украины к перемещению через таможенную границу", - говорится в сообщении.

В отношении нарушителя составлен протокол по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.