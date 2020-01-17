Суд отстранил от должности Сысу

По ходатайству прокуратуры Харьковской области Московский районный суд Харькова отстранил от занимаемой должности директора ГП «Гутянское лесное хозяйство».

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, прокуратура области сообщила о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) директору вышеуказанного государственного предприятия.

Как ранее сообщал прокурор области Александр Фильчаков, директор указанного государственного предприятия, недобросовестно относясь к своим прямым обязанностям и ненадлежащим их выполняя, не обеспечил надлежащее хранение имущества государственного предприятия, которое ему было вверено. "В результате указанных действий во Владимирском лесничестве ГП «Гутянское лесное хозяйство» неустановленными лицами в октябре-ноябре прошлого года осуществлена незаконная вырубка и вывоз более 200 дубов. В результате государству был нанесен ущерб почти на 4,2 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Согласно ч. 2 ст. 367 УК Украины подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается.

На днях, во время селекторного совещания Кабмина, руководитель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер поднял кадровые вопросы областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Совещание под руководством Премьер-министра Украины Алексея Гончарука было посвящено трем вопросам: пресечению деятельности незаконных АЗС и заведений игорного бизнеса, а также ситуации с оборотом древесины в стране. Участие в мероприятии принял, в том числе, новоназначенный глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий. Именно к нему во время мероприятия обратился Алексей Кучер, сообщает пресс-служба ХОГА.

«У меня просьба к новому руководителю агентства лесных ресурсов. У нас есть определенное лицо под фамилией Сыса. Я уверен, что хотя новоназначенный руководитель работает недолго, но этого лесоруба (я беру на себя такую ответственность) черного и незаконно вырубающего лес, знает вся Украина. Его знает даже Президент. Вырубка лесов в Харьковской области ассоциируется именно с этой фамилией. Сыса работает до сегодняшнего дня. Его ловят правоохранители, его берут под стражу, после этого освобождают, после этого отстраняют от должности, но Сыса продолжает в настоящее время работать и рубить наш лес. Поэтому у меня такой прямой конкретный вопрос: сделайте что-нибудь, чтобы его убрать. Что от меня требуется - сообщите, я предоставлю всю информацию», - заявил председатель Харьковской облгосадминистрации.