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политика

Часа вопросов к правительству в Раде не будет, министры на консультациях

17 января 2020
10:44
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Кабинет министров Украины находится на консультациях в связи с обращением премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Сейчас правительство находится на консультациях, поэтому сегодня как такового часа вопросов к правительству не будет", – сказал Разумков, открывая заседание парламента в пятницу утром.

При этом он указал, что запланированное выступление министра иностранных дел Вадима Пристайка состоится, передает Интерфакс-Украина.

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Теги: парламент

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