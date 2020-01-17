Часа вопросов к правительству в Раде не будет, министры на консультациях
17 января 2020
10:44
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Кабинет министров Украины находится на консультациях в связи с обращением премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
"Сейчас правительство находится на консультациях, поэтому сегодня как такового часа вопросов к правительству не будет", – сказал Разумков, открывая заседание парламента в пятницу утром.
При этом он указал, что запланированное выступление министра иностранных дел Вадима Пристайка состоится, передает Интерфакс-Украина.
Теги: парламент
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