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политика

Министры поддержали Гончарука

17 января 2020
10:56
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Ряд членов кабинета министров Украины публично поддержал премьер-министра Алексея Гончарука, подавшего в отставку после публикации аудиозаписи с критикой президента Владимира Зеленского.

В частности, вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал, что поддерживает Гончарука и всю правительственную команду. "Каждый день мы разгребаем бестолковый менеджмент предыдущих команд в большинстве сфер. Каждый день наша команда лишает источников доходов воров бюджета. За это прилетает. Жестко. И это нормально. Мы не пришли завоевывать политические рейтинги. Мы пришли с президентом сделать реальные изменения", - написал он в Facebook, добавив, что не держится за должность.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба также заявил, что уважает решение премьера. "В составе команды я делал и по состоянию на сейчас делаю все, чтобы страна менялась к лучшему, получала еще больше международной поддержки и двигалась вперед. Это было прикольно и важно. Но жизнь бурная. Особенно политическая", - написал он в Facebook.

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В свою очередь, министр по делам ветеранов временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда отметила, что текущая команда является классическим правительством технократов, "без политических амбиций, без олигархических шлейфов, без кулуарщины". "Политические игрища вокруг правительства в последнее время расцениваю, как попытку навязать команде технократов какую-то странную политическую позицию. Этого не будет. Поэтому поддерживаю позицию премьера. Ждем решения президента", - отметила она в Facebook.

Министр образования и науки Анна Новосад подчеркнула, что все члены правительства - это одна команда, которая без доверия и взаимодействия не достигнет результатов, поэтому она поддерживает решение премьера. "Но работу никто не отменял, поэтому работать мы продолжаем. До дальнейших решений, какими бы они ни были", - подчеркнула министр.

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Министр социальной политики Юлия Соколовская также заявила: "Мы единая команда, поэтому поддерживаем позицию премьер-министра и ждем решения президента. И продолжаем работать".

Сегодня утром премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что с целью нивелировать какие-либо спекуляции на теме якобы неуважения членов правительства и его лично к главе государства Владимиру Зеленскому он написал заявление об отставке и передал его президенту.

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Теги: кабмин

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