происшествия

Стало известно имя бойца, погибшего накануне на Донбассе 16 января на Донбассе в результате обстрела погиб старший солдат 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Игорь Химичук. Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook. "Вчера, 16 декабря, в День памяти защитников Донецкого аэропорта, в результате снайперского обстрела противником погиб военнослужащий, водитель отделения обеспечения Чудновского РВК Житомирской области, старший солдат Игорь Химичук", - написал Бунечко. Читайте также: Утром боевики обстреляли из 120-мм минометов наши позиции у Орехово



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