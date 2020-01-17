Стало известно имя бойца, погибшего накануне на Донбассе
17 января 2020
11:06
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16 января на Донбассе в результате обстрела погиб старший солдат 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Игорь Химичук.
Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook.
"Вчера, 16 декабря, в День памяти защитников Донецкого аэропорта, в результате снайперского обстрела противником погиб военнослужащий, водитель отделения обеспечения Чудновского РВК Житомирской области, старший солдат Игорь Химичук", - написал Бунечко.
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