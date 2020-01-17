В Харьковской области 11 человек пострадали от укусов бешеных животных
В Харьковской области за последние две недели из-за травм, полученных от зараженных животных, пострадали одиннадцать человек, сообщает Харьковский областной лабораторный центр Минздрава.
По данным ведомства, за две недели текущего года в области было зарегистрировано шесть случаев бешенства среди животных (за январь 2019 года – 5 случаев).
В частности, в Дергачевском районе заболели 4 домашних животных, в Золочевском и Харьковском районах – по одному случаю у бездомных котов. В этих районах с конца 2019 года продолжается эпизоотия бешенства.
"Получили повреждения от бешеных животных 11 человек, все они направлены на антирабическое лечение", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что сезонный подъем заболеваемости бешенством среди животных начался с ноября 2019 года. За последние два месяца 2019 года было зарегистрировано 11 случаев бешенства. При этом случаи бешенства среди людей в области не регистрировались с 2015 года.
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