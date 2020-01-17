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политика

В Гарварде придумали, как реорганизовать американскую демократию

17 января 2020
11:45
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Гарвард обнародовал радикальное предложение по реорганизации подорванной демократии Америки, - передает Daily Mail.

Исследователи предполагают, что Конгресс должен принять закон, который уменьшит размеры Вашингтона, округ Колумбия, до нескольких ключевых федеральных зданий, и объявит его 127 районов отдельными штатами. Эти новые штаты обеспечили бы достаточно голосов для того, чтобы Конгресс переписал Конституцию таким образом, чтобы "каждый голос имел равный вес" путем ратификации четырех поправок".

"Этот план предусматривает равное представительство в Сенате и в Палате представителей путем замены коллегии выборщиков всенародным голосованием и модификации "процесса внесения поправок в Конституцию, которая обеспечит ратификацию будущих поправок штатами, представляющими большинство американцев", - отмечает издание.

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"Авторы предложения предлагают разделить округ Колумбия на штаты, потому что это единственная область в США, которая может сделать это на законных основаниях", - пишет газета, добавляя, что "каждое образование "подавляющим большинством голосовало за Демократическую партию на выборах 2016 года".

"Как бы радикально ни звучало это предложение, оно не более радикально, чем номинально демократическая система правления, которая предоставляет гражданам непропорциональное право голоса в зависимости от того, где они живут", - говорится в докладе Гарварда под названием "Предложение признать новые штаты с целью внесения поправок в Конституцию для обеспечения равного представительства". Авторы доклада не указываются, отмечает Daily Mail.

"Люди не должны мириться с системой, которая явно несправедлива; вместо этого им следует вышибать клин клином и использовать несправедливые положения Конституции, чтобы создать лучшую систему", - добавляется в докладе.

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"В настоящее время у каждого штата есть по два сенатора. Однако проблема заключается в том, что избиратели в менее населенных штатах имеют большее влияние на происходящее в Конгрессе, чем избиратели в более населенных штатах. Но, согласно докладу, "штаты не имеют интересов, независимых от людей, которые в них живут, поэтому равное число людей должно иметь право на равное количество представителей", - говорится в публикации.

"И проблема неравного представительства усугубляется. В более крупных штатах проживает больше американцев, но они находятся в невыгодном положении с точки зрения федерального представительства. Согласно прогнозам, к 2040 году 40% населения будут жить только в пяти штатах. Таким образом, одна половина населения будет представлена всего 16 сенаторами, а другая половина - 84", - передает газета.

"Более простым способом внесения поправок в Конституцию было бы принятие Конгрессом большего числа новых штатов, представители которых в Конгрессе могли бы надежно объединиться с существующим большинством в достаточном количестве, чтобы предложить и ратифицировать новые поправки, устраняющие проблему неравного представительства", - гласит документ.

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Теги: сша

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